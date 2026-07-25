台风红霞｜大澳鲤鱼门居民严阵以待 黄大仙龙翔道等地「龙吸水」戒备

随着台风「红霞」进一步靠近，本港天气逐步转差，风势亦逐渐增强。政府正积极防汛防灾，减低低洼及高风险地区的水浸威胁。其中渠务署及土木工程拓展署等部门，已派员在大澳鲤鱼门等地，准备沙包、架设沙包或挡水板等；又派遣强力排水机械人「龙吸水」及「金龙」，到黄大仙龙翔道、粉锦公路等地戒备；另外民安队等队伍已到当地驻守，全力应对台风吹袭。

民安队表示，因应台风来袭，已备妥橡皮艇等行动器材，又为行动车辆安装防护网，并派员到大澳巡逻，协助居民防风防汛，预备应对台风吹袭。

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土木工程拓展署表示，因应台风来袭，正于沿岸低洼和当风地点执行紧急应变行动计划，提供沙包供市民使用，减低海水淹浸对下列地点的影响，例如北区吉澳渔民村、大埔三门仔新村、马鞍山渡头湾村、西贡市中心、对面海村、南围、响钟、坚尼地城、石澳村、赤柱八间、东涌湾、长洲西地区、南丫岛榕树湾、坪洲南湾新村等地。

同时间，土拓署已于将军澳南实地演练安装临时充水式挡水设施。土木工程拓展署会密切与天文台联系，视乎越堤浪的实际风险，安排安装临时充水式挡水设施，配合已建好的挡水墙结构，组成防线，缓解越堤浪对附近范围所构成的影响。

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渠务署则指，自前日（7月23日）起已积极准备，召开部门应对恶劣天气紧急会议，并评估水浸风险，识别可能严重水浸地区，实施针对性措施包括，例如于大澳、鲤鱼门等低洼地区安装可拆卸式挡水板；为大澳、鲤鱼门、屯门嘉和里及沙头角等地居民提供沙包；巡查及清理全港约240个容易因淤塞而导致水浸的地点；

署方又提前派遣强力排水机械人「龙吸水」及「金龙」，到较高水浸风险位置附近候命，例如北区坪𪨶、石湖围、粉锦公路、龙翔道近黄大仙港铁站、漆咸道南、高升街、干诺道西等。

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渠务署强调，将继续与天文台保持紧密联系，密切关注天气变化及保持高度戒备。如有需要，署方会随时启动渠务署紧急控制中心，迅速增派人手及紧急应变队伍，以及时清理渠道淤塞。

署方呼吁市民应远离河道，并及早完成防水浸措施；请时刻保持渠道畅通，切勿放置杂物阻塞排水渠口；如发现排水设施淤塞或水浸情况，请致电 24小时渠务热线：2300 1110，署方将尽快派遣队伍前往处理。

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