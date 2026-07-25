台风红霞‧有片｜观塘地盘铁闸遭强风吹冧压中男途人 热心街坊合力抬闸救人

台风「红霞」正逐渐逼近本港，继长沙湾一个建筑中地盘今日（25日）有巨型棚架被强风吹塌后，观塘有地盘的铁闸亦被吹跌，压中一名男途人，幸对方并无大碍，毋须送院。

相关新闻 : 台风红霞‧有片｜长沙湾地盘巨型棚架塌下 幸无人伤

事件发生于今午4时许，观塘开源道一个地盘入口有铁闸被强风吹塌，压中一名途经的男子。男子被铁闸压住，不能动弹，幸有经过的途人立即抬起铁闸，再将他救出。男子未有受伤，拒绝送院。

根据网上片段所见，地盘入口的铁闸在风中摇摆不定，街上不少途人头发被强风吹至散乱，可见当时风势非常强劲，其间地盘一道铁闸突然被吹塌，压中一名刚巧经过的男子。男子全身被铁闸压住，3至4名途人见状，立即上前抬起铁闸，片段就此结束。