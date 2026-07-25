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台风红霞‧有片｜长沙湾地盘巨型棚架塌下 吹落相邻工厦天台幸无人伤

突发
更新时间：17:24 2026-07-25 HKT
发布时间：16:39 2026-07-25 HKT

受台风「红霞」影响，本港风力逐渐增强下，长沙湾发生大型棚架倒塌意外。今（25日）午4时许，长沙湾道750号一大厦地盘，有一幅巨型棚架疑不堪强风吹袭塌下，跌落旁边的香港纱厂工业大厦第五期天台，所幸棚竹没有跌落行人路，亦未导致市民受伤。警方消防接报赶至处理。劳工处回复《星岛头条》表示，劳工处已知悉及正了解事件。

受意外影响，长沙湾道(往旺角方向)近光昌街的部份行车线封闭，交通繁忙。

翻查资料，同一地盘于7月17日曾发生工业意外，一部载货升降机䢂门怀疑故障，突然下坠两层楼，升降机内两名男工人受伤，当中40岁工人头伤、脚骨折，另64岁甄姓工人腰背伤及脚骨折。两人清醒由救护车送往玛嘉烈医院治理。  

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