Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│天水围女子家中烧炭 丈夫发现报警求助

突发
更新时间：15:21 2026-07-25 HKT
发布时间：15:21 2026-07-25 HKT

天水围天泽邨泽润楼一单位，今（25日)下午2时41分，一名男子报案指其妻子在寓所内烧炭轻生，救护员接报到场，将昏迷女事主送往天水围医院抢救。警方正调查事件。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00:48
台风红霞．持续更新︱三号风球生效 天文台：料未来一两小时雨势有时较大
社会
1小时前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
7小时前
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
社会
3小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
10小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕
影视圈
24分钟前
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
01:06
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
23小时前
台风红霞逼近，深圳将台风预警升至蓝色。微博@中国天气
00:59
台风红霞︱深圳发「蓝色」预警地铁明或延迟营运 惠州全市「五停」
湾区时事
7小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
三派安泰邨高层 港男上楼在望却惊揭单位藏「秘密」 决心等终极四派掀网民激辩：有得住仲嫌？｜Juicy叮
三派安泰邨高层 港男上楼在望却惊揭单位藏「秘密」 决心等终极四派掀网民激辩：有得住仲嫌？｜Juicy叮
时事热话
5小时前