珍惜生命│天水围女子家中烧炭 丈夫发现报警求助
更新时间：15:21 2026-07-25 HKT
发布时间：15:21 2026-07-25 HKT
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天水围天泽邨泽润楼一单位，今（25日)下午2时41分，一名男子报案指其妻子在寓所内烧炭轻生，救护员接报到场，将昏迷女事主送往天水围医院抢救。警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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