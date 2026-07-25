20岁男子网上扬言放炸弹 带自动步枪入迪士尼乐园被捕
更新时间：13:24 2026-07-25 HKT
发布时间：13:24 2026-07-25 HKT
发布时间：13:24 2026-07-25 HKT
本港发生炸弹恐吓恐，20岁男子日前在社交媒体扬言会将一个炸弹放置在香港某处，另一贴文更询问可否带备全自动步枪进入迪士尼乐园，引起警方极度关注，深入调查，该男子涉嫌「炸弹吓诈」被捕。
被捕男子姓许（20岁），据了解，本周四（23日）晚，警方接获报案，指许于社交媒体声称会将一个炸弹放置在香港某处，另一贴文则询问可否带备全自动步枪进入迪士尼乐园。
经调查后，警方昨（24日）日以涉嫌「炸弹吓诈」拘捕许，其间在其住处未有发现任何火药、爆炸品或政治标语，同时警方亦于香港迪士尼乐园加强巡逻，未有任何可疑发现。案件交由大屿山警区值日队第三队接手跟进。
最Hit
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
2026-07-24 11:30 HKT
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
2026-07-24 12:09 HKT