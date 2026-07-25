20岁男子网上扬言放炸弹 带自动步枪入迪士尼乐园被捕

本港发生炸弹恐吓恐，20岁男子日前在社交媒体扬言会将一个炸弹放置在香港某处，另一贴文更询问可否带备全自动步枪进入迪士尼乐园，引起警方极度关注，深入调查，该男子涉嫌「炸弹吓诈」被捕。

被捕人在社交平台的出位言论。

被捕男子姓许（20岁），据了解，本周四（23日）晚，警方接获报案，指许于社交媒体声称会将一个炸弹放置在香港某处，另一贴文则询问可否带备全自动步枪进入迪士尼乐园。

被捕人在社交平台的出位言论。

经调查后，警方昨（24日）日以涉嫌「炸弹吓诈」拘捕许，其间在其住处未有发现任何火药、爆炸品或政治标语，同时警方亦于香港迪士尼乐园加强巡逻，未有任何可疑发现。案件交由大屿山警区值日队第三队接手跟进。

被捕男子曾询问可否带备全自动步枪进入迪士尼乐园。资料图片