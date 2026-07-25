海关西贡打击海路走私 检300万支私烟市值$1385万元 拘1内地男

​香港海关昨日（24日）展开执法行动打击海路走私私烟活动，并在香港东面水域侦破两宗涉嫌利用快艇走私的案件，共检获约300万支怀疑私烟，估计市值约1385万元，应课税值约1018万元。

海关侦破两宗涉嫌利用快艇走私的案件。

海关人员昨日清晨时分在西贡对开海域进行反走私行动，发现两艘载有货物的快艇形迹可疑，遂上前截查，该两艘快艇随即往香港东面水域方向高速行驶。

​追截期间，船上可疑人士不断将船上货物丢到海上，快艇最终离开香港水域。海关在附近海面上检获共292箱怀疑私烟。其后，海关在香港东面水域截停另一艘可疑快艇，并检获16箱怀疑私烟。行动中，海关拘捕一名34岁怀疑涉案的内地男子，并检获一艘快艇及共约300万支怀疑私烟。

海关强调，走私属严重罪行。根据《进出口条例》（第60章），任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被罚款二百万元及监禁七年。此外，根据《应课税品条例》（第109章），任何人士若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款二百万元及监禁七年。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑私烟活动。