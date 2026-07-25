警反恐演习 提升应变能力 加强各部门沟通协作

港岛总区昨日（24日）于香港中央图书馆举行代号「雄志」（GREATWILL）的反恐演习，以提升前线人员应对恐怖袭击的应变能力，并加强警方与各持份者之间的沟通协作。



演习模拟数名恐怖分子闯入正举行研讨会的香港中央图书馆会场发动袭击，导致现场混乱及多人受伤。警方接报后迅速到场，即时展开战术介入，成功制服所有恐怖分子，并安全有序地疏散在场人士。演习全面测试各人员在即时战术介入、人群管理及疏散等关键环节的协调能力。



是次演习共动员超过150名人员参与，参与单位包括港岛总区冲锋队、湾仔警区、机动部队、反恐特勤队及香港中央图书馆。多名警队学长计划的学生亦获邀参与，亲身体验应对突发事故的流程，借此增强年轻一代的反恐意识。



警方表示，演习选址香港中央图书馆，目的是利用本港重要地标以实景模拟恐怖袭击场景，让警方及各持份者在真实环境中演练沟通、协调及策划应变方案。透过实地演练，有助前线人员提升面对恐怖袭击的整体应对能力，确保面对真实危机时能够迅速有效地采取行动，保障市民安全。



警方重申，若市民不幸遇上突发袭击，应紧记「闪、避、求」的应变指引，确保自身及他人安全。