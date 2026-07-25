油尖警区打击违泊一日发748张牛肉干拖走6车  上半年发逾8.9万张进帐逾3500万

油尖警区联同西九龙总区交通部人员周五（24日）在区内展开代号「动天」的打击违例泊车黑点行动，期间共发出748张定额罚款通知书，并拖走6辆对现场交通造成严重阻塞的违泊车辆。

警方公布数据显示，截至今年6月，油尖警区已累计发出高达89,585张定额罚款通知书，并透过录影执法摄录到691宗司机违例事项，期望借此促使驾驶者改善可能引致交通意外的不良驾驶习惯。

油尖警区打击违泊一日发748张牛肉干拖走6车。警方图片

俗称「牛肉干」的违例泊车定额罚款自2026年1月1日起，已由原本的320元正式上调25%至400元。若以新罚款标准计算，油尖警区仅在今年首6个月发出的逾8.9万张告票，已为政府库房带来超过3,583万元的罚款收入。

油尖警区强调，未来将继续保持严厉执法态度，持续进行打击违泊行动，以维护道路交通畅顺，同时提高道路使用者的安全与守法意识，保障市民生命财产安全。警方亦借此再次呼吁广大驾驶人士遵守交通规则，切勿因一己之便违例停泊车辆。