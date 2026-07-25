何文田截获毒品快餐车 电单车左摇右摆揭偷车兼无牌驾驶 48岁铁骑士落网

何文田截获「毒品快餐车」。今日（25日）凌晨4时许，一辆电单车沿公主道往爱民邨方向行驶，当途经近卫理道交界时，西九龙总区交通部人员巡经上址，发现该辆电单车在路上行驶时左摇右摆，且车尾灯严重损毁，潜在道路安全风险，警员遂将电单车截停调查。

座垫藏K仔可卡因 警犬到场搜查

警员随后要求48岁男司机配合检查，当打开电单车座垫下的储物箱时，赫然发现里面藏有怀疑氯胺酮（K仔）及可卡因等毒品。警方通知警犬队到场进行进一步彻底搜查。现场检获的毒品总重量及黑市价值仍有待警方进一步点算。

涉四罪被捕 车辆证未获授权取用

经深入调查后，警方发现涉案男子不仅涉嫌藏毒，更未能出示有效驾驶执照，而该辆电单车亦怀疑为未经授权而取用。

警方最终以涉嫌「贩运危险药物」、「无牌驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」及「未获授权而取用运输工具」共4项罪名，当场拘捕该名48岁男铁骑士，案件交由相关警区刑事调查队跟进。