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珍惜生命｜元州邨黑裙赤脚女危站簷篷 消防开气垫成功劝服

突发
更新时间：03:39 2026-07-25 HKT
发布时间：03:39 2026-07-25 HKT

长沙湾发生企跳事件。今日（25日）凌晨1时许，一名身穿黑色长裙、赤脚的女子，被发现于元州邨元谦楼服务设施大楼平台危站在簷篷上，期间她不时查看手机，险象环生。

市民发现后随即报警求助。救援人员接报赶抵现场，警员及谈判专家展开游说，消防员则在地面张开救生气垫戒备。至凌晨3时45分左右，女子自愿返回安全位置，即事件扰攘了约两个多小时。

现场观察，女子所站簷篷约3层楼高，约一呎阔。据了解，女子企跳期间，曾传了一张现场照片给男友，男友随即向深水埗警署报案求助。

游说专家知道事主喜欢小动物后，与她交流养宠物心得，纾缓其情绪，又提醒可能刮一号风球，站在空旷高处易生危险，最终成功劝服女事主返回安全位置。

据了解，女子近日受感情问题困扰；至于具体企跳原因，仍有待警方进一步调查。

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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