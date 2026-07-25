港铁MMA 观塘线两男疑争位爆冲突 叉颈出拳打到眼镜飞脱

港铁车厢惊现暴力冲突。Facebook群组「将军澳主场」于周五（7月24日）流传3段影片，指事发于周四（7月23日）晚上约10时30分，一列沿观塘线开往调景岭方向的港铁列车，在驶至钻石山站期间，两名中年男子怀疑因座位推撞问题爆发激烈口角，随后更演变成肢体冲突，在车厢内大打出手，拳拳到肉，缠斗至眼镜亦当场飞脱，场面激烈。

叉颈推至车门疯狂出拳 边打边粗口横飞

现场影片显示，涉事两名男子分别孭斜孭袋及背囊，最初在车厢内对峙。期间，孭斜孭袋的男子突然以不纯正的广东话爆粗辱骂对方，孭背囊的男子随即上前反驳。斜孭袋男突发难伸手「叉颈」，将背囊男硬推至车门位置。背囊男即时反抗并大喊「咪郁」，惟斜孭袋男未有停手，反而疯狂出拳攻击，背囊男随即还手自卫。

双方在车厢内猛烈缠斗，双方在车厢内猛烈缠斗，一度扭作一团，难分难解。其后斜孭袋男被击至倒坐在座椅上，连眼镜亦当场飞脱，但他迅速起身继续缠斗，期间不断爆粗。

车厢传童声喊「有人打架」 乘客全程围观

两人在车厢内激战期间，现场更传出一把儿童声音大喊「有人打架」。不过，附近围观的乘客全程并未有人出手制止，仅在旁观战。

另一段影片显示，当列车驶抵钻石山站并开启车门后，两名涉事男子一前一后下车离开。第三段影片则拍到车厢地板上遗留有一个镜头配件，暂未确定是否为其中一人在冲突期间跌落。

据了解，警方暂未有接获与该事件相关的999报案。