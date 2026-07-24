猜猜我是谁｜78岁婆婆被骗20万元 收款少年被捕 警追查揭关联案另拘4男

警方于周二（7月21日）接获一名78岁女子报案，指早前收到怀疑骗徒来电，对方声称是其儿子，因涉及刑事案件被警方拘留，需要缴付20万元「保释金」。受害人同日于牛头角区将20万元交予一名男子，其后联络儿子求证后发现受骗，遂报案。秀茂坪警区刑事部人员接手调查案件，昨日（7月23日）于观塘区茜发道拘捕该名17岁姓陈本地少年，涉嫌「以欺骗手段取得财产」，他现正被扣留调查。

调查显示，被捕人涉嫌与周二另外一宗红磡区同类「猜猜我是谁」骗案有关，该案件损失金额同约20万元。警方经进一步调查后，于尖沙咀区么地道及赫德道突击搜查两个单位，并拘捕4名本地男子（37至38岁），涉嫌「以欺骗手段取得财产」，所有被捕人现正被扣留调查。调查显示，该四名被捕男子涉嫌与上述两宗骗案有关。

警方高度关注电话骗案，并呼吁市民，特别是长者，切勿轻信可疑来电。如有任何怀疑，应致电「防骗易18222」热线查询。警方重申，「以欺骗手段取得财产」罪是十分严重的罪行，根据香港法例第210章《盗窃罪条例》第十七条，任何人如触犯该罪行，最高刑罚为监禁十年，市民切勿以身试法。