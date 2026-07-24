消防破明德邨停车场鬼油站 揭客货车藏逾千公升汽油 一度渗漏极危险

消防处今日（7月24日）接获市民举报，指将军澳明德邨停车场传出浓烈燃油气味。消防人员迅速赶赴现场，发现一辆无人看管的客货车，车上载有约 1,080 公升怀疑汽油，并配备电子流量表、油泵、油喉等灌录工具。消防处初步有理由怀疑，该车辆已被用作非法燃油转注用途。

现场燃油渗漏 威胁稠密社区安全

消防处指出，在调查期间，该客货车车厢内一度出现燃油渗漏，情况非常危险。不法分子在人烟稠密的公共屋邨停车场记存大量汽油，加上现场持续泄漏，一旦引发火警或爆炸，将对附近居民及停车场使用者的生命安全构成严重威胁。消防处对于此等漠视公众安全、极度自私的非法燃油转注活动，予以最严厉的谴责。

因应事件，消防处已即时采取三大行动，包括安全处理燃油泄漏，防止危险扩大；联同相关执法部门全力追查涉案人士，秉持「零容忍」态度严厉执法，绝不姑息；与西贡区防火委员会、屋邨物业管理公司、房屋署以及警务处紧密合作，凝聚地区力量，强化情报交流，加强监察怀疑非法燃油转注活动。

「全民监察」发挥关键作用

消防处强调，今次能够及时化解危机，全赖市民的警觉性与责任感，主动及时向当局举报。社区安全有赖社会各界一同把关，市民及物业管理人员如发现任何怀疑非法加油活动，可透过24小时「油击」举报热线（5577 9666），或火警危险电子投诉平台的「『油击』举报眼」，即时上载照片及影片以提供精准情报。

消防处与各持份者紧密合作，凝聚地区力量，强化情报交流。消防处FB