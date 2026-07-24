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牛头角及荃湾站连现猴踪 渔护署持续监察 强调一直多管齐下管理

突发
更新时间：19:48 2026-07-24 HKT
发布时间：19:48 2026-07-24 HKT

牛头角及荃湾站，昨今两日（7月23及24日）先后有猴子闯入，一度影响港铁服务。渔护署表示，两只猴子均已经捕获，如兽医评估适合，将安排绝育后野放。署方又指出，会继续监察相关地点，如有需要会作跟进，并强调一直多管齐下管理猴群。

渔护署表示，今早接获港铁及警方转介，指荃湾站有猴子出没，人员到场后发现一只长约45厘米的成年雄性猕猴，遂以捕兽网将其捕获。另外，昨早接获港铁及警方报告，指有猴子先后在九龙湾站及牛头角站出没，署方随即派员到场，惟人员抵达前猴子已离开。同日下午，署方接获警方转介，指牛头角站附近屋苑有一只长约60厘米的成年雄性猕猴出没，署方人员到场用捕猴器将其捕获。

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渔护署初步相信，两只猴子均是由邻近郊野进入市区，牠们已被送往动物管理中心作观察，如经兽医评估后确认适宜野放，会为牠们绝育后于合适郊野公园野放。署方指出，会继续监察相关地点猴子出没情况，如有需要会适当跟进。

署方强调，一直多管齐下管理猴子，包括处理猴子滋扰、替猴子绝育以控制其数量、定期监察猴子数量，以及教育公众切勿喂饲野生动物。署方提醒市民当遇上猴子时，应保持冷静，切勿喂饲猴子；切勿向猴子抛掷食物或物件；切勿直视猴子，对猴子来说，四目交投是一种挑衅行为；切勿发出过大声响使猴子感到慌张失措；以及切勿走近或接触猴子，应与牠们保持距离。

如市民曾接触猴子或其排泄物，请立即用枧液和清水彻底洗手。如被猴子咬伤或抓伤，应尽快清洗伤口并立即求医。市民如受猴子滋扰，可致电1823通知渔护署跟进。如情况紧急，应立刻致电999报警求助。

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