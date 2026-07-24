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上环城巴座位藏针伤人案 51岁主妇落网 据悉为涉事路线常客

突发
更新时间：20:10 2026-07-24 HKT
发布时间：18:47 2026-07-24 HKT

上环城巴7号线座位藏针案有突破性发展，警方翻查大量天眼，锁定一名目标疑犯，昨（23日）晚成功拘捕一名51岁本地女子，在其住所检获7枝缝纫针及犯案时的衣物。消息指，涉案妇人为家庭主妇，为涉事路线常客，目前警方仍在调查其动机，以及是否牵涉更多案件。

西区警区重案组第一队高级督察郭愉勤今日（24日）见记者交代案情时指出，昨午2时许，西区警区接获一名29岁本地女乘客报案，指在皇后大道西一带登上一部往石排湾方向的7号线双层城巴时，被藏于巴士上层中排座位椅背的缝纫针刺中右边臀部，该针长约3厘米。女乘客最终需由救护车送往玛丽医院治理。

相关新闻：城巴7号巴士座位藏利针 29岁女乘客臀部受伤送院 重案组追查

警方翻查大量闭路电视片段，经情报分析及比对后，迅速锁定一名51岁本地女子，昨晚在其住所将她拘捕，目前以涉嫌「企图伤人」及「刑事毁坏」罪扣留调查。行动中，警方在其住所检获7枝与案发时相同的缝纫针，以及犯案时身穿的衣物，相关证物将会作进一步检验。

消息指，涉案妇人为家庭主妇，居住巴士沿线一带，为城巴7号线常客，暂时未发现对巴士公司有明显不满。目前警方仍在追查她犯案动机，以及是否牵涉更多案件。

警方严正指出，在公共交通工具上藏针或放置任何可致伤害的物品，行为极度恶劣，严重威胁乘客安全，对于任何破坏或罔顾公共安全的行为，警方必定会采取零容忍嘅态度大力打击，令犯法者得以绳之于法。警方呼吁市民，如果在公共交通工具上发现可疑物品，应立即通知车长或报警求助，切勿触摸或移动有关物品，以免影响证据或造成二次伤害。

警方重申，「企图伤人」及「刑事毁坏」均属非常严重罪行。前者一经定罪，最高可判处终身监禁；后者一经定罪，最高可判处监禁10年。警方会继续严正执法，绝不姑息任何危害公众安全的行为，市民切勿以身试法。

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