预设医疗指示｜《消防条例》条文同步更新 消防处强调「如有怀疑，救人第一」

《维持生命治疗的预作决定条例》（第651章）将于本月31日生效，《消防条例》相关条文亦将同步更新。消防处表示，消防人员及救护员若在现场确认病人持有「有效及适当」的「不作心肺复苏术命令」，将依法依规尊重临终病人的意愿不施行心肺复苏，但强调不等于停止照顾病人，人员仍会提供适切护理及安排送院，并以「如有怀疑，救人第一」为原则采取施救。

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医疗辅助队副总监林建群医生、消防处助理救护总长（总部）唐思豪、消防处医务总监温光安医生及香港圣约翰救伤队高级助理总监（行动）林育义医生（左起）讲解「不作心肺复苏术命令」的院前救护安排。

消防处助理救护总长（总部）唐思豪指出，消防通讯中心接报后，不论是否有「不作心肺复苏术命令」（下称「命令」），救护人员均会到场评估病人状况，期间发现或得到家属给予的「命令」，会即场核实是否有效且适用，即使因「命令」不施行心肺复苏，仍会提供适当护理并将病人送往附近医院。检查「命令」的过程中会继续施救，未能确认「命令」或有任何疑问时，以「救人第一」为优先；救护人员不会在现场主动搜查病人的个人物品，以免延误救援。

他亦指，由于心肺复苏关乎性命且要在极短时间内决定，救护人员在现场必须见到实体、有效且适用的「命令」，有效指采用法例定明表格的正本，或经律师、医生加签的核证副本，电子版或家属自行影印本均不视为有效，另外人员会检查「命令」有否妥为填写、签署、注明日期及在有效期内；适用则指心肺停顿非由自杀、他杀或意外等非自然原因引起。

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消防处提醒可将用作存放「命令」黄色档案袋放置在当眼位置。

消防处已做好充分准备，制定清晰的院前处理指引与操作程序，已为近10000名属员进行培训；另外自今年3月起，处方向市民推广心肺复苏术时，同步介绍相关「命令」。医疗辅助队及香港圣约翰救伤队同样作出有关安排并推展人员训练。

唐思豪提醒，医管局现已制作非常容易辨认的黄色档案袋，方便存放「命令」，他建议家人与照顾者应预先了解有否相关命令，并将其应放置于床边等当眼位置，以便救援人员到场时能即时察觉；若家属已知病人有「命令」，请在召唤救护车时主动告知，且救援人员抵达时即时出示。

法例订明的「不作心肺复苏术命令」。