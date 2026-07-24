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葵涌的士争执案｜醉汉不满找续过长 臭骂又胸撞司机　今晨住所被捕

突发
更新时间：17:49 2026-07-24 HKT
发布时间：17:49 2026-07-24 HKT

葵涌丽祖路醉汉胸撞司机事件，警方深入调查后，今（24日）晨拘捕一名61岁男子，暂准保释候查。据了解，被捕男子因不满的士司机找续太长，突然怒火街头，破口大骂之余，又数次胸膛顶撞司机，事件被附近街坊拍下疯传网上，再次引起警方关注。

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据悉，被捕男子姓黄（61岁），涉嫌在公众地方醉酒及行为不检被捕，已获准保释，下月21日到葵涌警署报道。黄承认因饮醉酒才与的士司机发生争执，昨（23日）晚11时许，黄从深水埗大南街截乘的士，到达丽祖路时，黄递上一张500元港币缴付车费，因觉得的士司机找续时间过长，因而发生纠纷。

警方到场调查后，现场没有人受伤，他亦付清了的士车费后离开，根据当现场当时证据，案件初时列作纠纷案件。

其后，网上流出相关片段，片段中显示黄有扰乱公众秩序的行为，包括在丽祖路中央大声叫嚣、使用冒犯性语言侮辱的士司机及故意阻挠的士司机返回的士，于是警方采取行动，锁定黄的身份，今晨10时许在其住所将他拘捕。

 

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