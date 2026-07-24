罗湖海关破非法进口活体植物病虫害案 拘68岁本地妇检500克甲虫

香港海关表示，侦破一宗怀疑非法进口活体植物病虫害的案件。关员昨日（7月23日）在罗湖管制站入境大堂，截查一名68岁抵港本地女子，经检查后，在其手推车内检获500克怀疑非法进口活体甲虫，该名旅客随即被捕，案件已转交渔农自然护理署作跟进调查。

海关提醒市民，任何人未事先获得渔农自然护理署署长发出的授权书而将任何植物病虫害，或已受植物病虫害感染，或已受植物病虫害侵害的植物进口，即属违法。根据《植物（进口管制及病虫害控制）条例》，任何人未获授权非法输入植物病虫害，一经定罪，最高可被判罚款1万元及监禁半年。