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星儿发展中心传停运｜海关暂接21宗举报涉80万元 拘36岁男董事涉不良营商

突发
更新时间：18:19 2026-07-24 HKT
发布时间：17:28 2026-07-24 HKT

专门协助有特殊教育需要（SEN）学童的荔枝角「星儿发展中心」，近日声称遭遇「商业欺诈」停运，涉事中心重门深锁空无一人，大批已预缴学费家长向海关报案求助。海关今日（7月24日）交代案件调查进展，提到相关中心停业前仍以优惠价格销售课程，涉嫌不良营商，因而拘捕一名36岁男董事，涉嫌违反《商品说明条例》。海关提到，目前已接获21宗相关举报，涉款约80万元。

消息指，涉案儿童发展中心已营运6至7年，最近一年出现财政状况。海关表示，今年7月8日，涉案儿童发展中心向顾客宣称，由于资金周转问题，会在7月9日起停业，并于7月13日或之前交代复课及后续安排，然而有关安排至今仍未交代。海关随后陆续收到市民举报，表示在该中心购买了预缴的儿童训练课程，但由于中心停业，令到他们的课程或未能兑现。

在涉案商户停业后，海关即时跟进事件，并且联络了举报人，了解每一宗个案的详情。同时，海关亦调查涉案商户的营运情况，发现商户在停业前，仍然以优惠价格去推销其训练课程，吸引顾客预缴学费。海关怀疑商户是涉嫌违反了《商品说明条例》当中的「不当地接受付款」的罪行，即商户在接受付款的时候，无合理理由相信能够在指定或合理的时间内供应有关的服务。

至今日，海关拘捕了中心一名36岁的本地男董事，他现正接受海关调查。目前，海关共接获21宗举报，当中涉及预缴而未使用课程费用共约80万港元。案件仍在调查，海关会继续追查商户停业前的营运及财政状况，以及是否有其他可疑销售活动等。

海关版权及商标调查科不良营商手法调查第一组调查主任陈亮呼吁，受影响消费者可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格尽快举报。

海关在中心大门张贴告示，呼吁受影响家长可向海关求助。
海关在中心大门张贴告示，呼吁受影响家长可向海关求助。

翻查资料，「星儿发展中心」在其官方简介自称，其团队由国际认证的应用行为分析师组成，带领资深行为治疗师，向有特殊教育需要（SEN）学童，提供不同范畴的应用行为治疗，让SEN小孩能尽早适应校园及日常生活。

其后有家长向传媒表示，该中心透过短讯向家长声称遇到「重大商业欺诈事件」而停运。大批家长因已预缴学费而大感彷徨，遂向海关报案。至近日相关中心已重门深锁，空无一人，内里一片混乱，海关在大门张贴告示，呼吁受影响家长可向海关求助。

星儿发展中心自称向有特殊教育需要（SEN）学童，提供不同范畴的应用行为治疗。中心网页图片
星儿发展中心自称向有特殊教育需要（SEN）学童，提供不同范畴的应用行为治疗。中心网页图片

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