星儿发展中心传停运｜据悉海关拘一名男董事 涉违《商品说明条例》

香港海关今日（7月24日）执法打击儿童发展中心不良营商，拘捕一名男董事，涉嫌于销售儿童训练课程时，作出不当地接受付款的营业行为，违反《商品说明条例》。据了解，涉案中心为位于荔枝角的「星儿发展中心」。

「星儿发展中心」在其官方简介自称，其团队由国际认证的应用行为分析师组成，带领资深行为治疗师，向有特殊教育需要（SEN）学童，提供不同范畴的应用行为治疗，让SEN小孩能尽早适应校园及日常生活。

其后有传媒引述家长报道，称该中心声称遇到「重大商业欺诈事件」而停运，大批已预缴学费家长因而大感彷徨，遂向海关报案。至近日相关中心已重门深锁，内里一片混乱，海关在大门张贴告示，呼吁受影响家长如有需要，可向海关求助。