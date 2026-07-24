朱义盛｜二手网购平台现高仿名牌首饰 警拘36岁男 涉骗逾10万元

有骗徒近日在二手网购平台，多次出售高仿真度的名牌假首饰，骗走逾10万元。警方接报经深入调查后，今日（7月24日）掩至将军澳区一单位，拘捕涉案36岁本地男子。警方提到，今次案件受害人不乏曾受高等教育人士，呼吁市民

秀茂坪警区刑事调查队高级督察马颖培表示，警方近日接获两名受害人报案，表示有人在二手网购平台，出售高仿真度的名牌首饰。据悉，受害人购买时不虞有诈，其后将首饰带到正牌店舖打算放售，职员检查后发现首饰是假货，揭发案件。

警方经过深入调查，秀茂坪警区刑事部于接报两日内，锁定涉案36岁本地男子身份，并发现他涉嫌于今年六月至七月期间，16次将高仿真度的贵金属首饰出售给不同受害人，骗走超过10万元。 至今日警方收网，掩至疑犯位于将军澳的居所，以涉嫌「以欺骗手段取得财产」罪名将他拘捕。

行动中，警方于单位内检获大量怀疑仿造贵金属首饰、名牌钟表、大量不同名牌包装纸袋，以及一批声称首饰鉴证卡。警方正调查上述一批鉴证卡真伪，而现场检获的所有首饰亦送交政府化验，作进一步化验以确定成份。

秀茂坪警区刑事调查队高级督察马颖培交代案情。

警方调查仍在继续，不排除更多人被捕。警方呼吁如市民怀疑自己遇到到同类型骗案，可致电3661 6256求助。警方重申，骗案手法层出不穷，受害人均为受过高等教育的人士，市民尤其在网上和第三方作出交易时更加应该提高警觉。而在选购价值高的货品时，市民应该考虑去信誉良好商舖易。如有怀疑可致电警方18222防骗易热线，或透过浏览守网者网页的防骗视伏器评估风险。