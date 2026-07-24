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巴士刺客｜据悉警拘中年妇 涉周四上环城巴座位藏针案

突发
更新时间：16:23 2026-07-24 HKT
发布时间：16:23 2026-07-24 HKT

据了解，警方就昨日（7月23日）上环一宗巴士座位藏针，拘捕一名50多岁女子，涉嫌「企图伤人」及「刑事毁坏」。警方将于今日（7月24日）下午6时在西区警署见记者交代案情。

相关报道：城巴7号巴士座位藏利针 29岁女乘客臀部受伤送院 重案组追查

7月23日下午2时许，一部城巴座位被人藏针，有乘客被刺中送院。资料图片
7月23日下午2时许，一部城巴座位被人藏针，有乘客被刺中送院。资料图片

翻查资料，昨日下午2时许，一名29岁女子乘搭城巴7号线前往石排湾，其间在上层座位被缝纫针刺中臀部。车长接获通知后报警处理，女事主则被送往玛丽医院治理。

另外今日中午12时许，一辆由金钟开出的967线城巴，驶至上环皇后街近干诺道西分站时，亦有乘客发现座椅藏两枝大头针，事件中没人受伤。两宗案件是否有关仍待调查。

 

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