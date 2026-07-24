猜猜我是谁│警破10宗骗案拘7男女 最细15岁学生 涉款70万

「猜猜我是谁」诈骗案灭之不尽！九龙城警区过去两月接获多宗堕「保释金」骗案，经调查后成功侦破10宗电话骗案，拘捕7男女涉「串谋欺诈」罪，其中最细被捕人年仅15岁，负责收取骗款。由于暑假将至，警方呼吁年轻人揾暑期工或兼职时，必须提高警觉，切勿为「揾快钱」而接受委托，代收来历不明的现金或财物。

九龙城警区情报组督察陈咏仪现向传媒简报案情。黄文威摄

九龙城警区情报组主管侦缉督察陈咏仪讲述案情时表示，今年6月至7月期间，九龙城警区接获多名市民报案，指有骗徒致电受害人，假冒其亲属，声称自己「俾警察拉咗，急需保释金」，要求受害人带同现金去指定地点交收。由于骗徒的声线有时与受害人的亲属好相似，受害人一时心急、不虞有诈，就按指示交出款项，事后同家人联络才发现受骗。

九龙城警区经深入调查后，发现骗徒倾向相约受害人在九龙塘一带比较幽静的街道进行交收。于是警方主动出击，加强该区反罪恶巡逻，并翻查大量闭路电视，特别是警方「锐眼计划」下安装的防罪镜头。

最终警方在6月至7月期间，成功侦破10宗同类案件，并以 「串谋欺诈」罪，拘捕6男1女，年龄介乎15至45岁。被捕人士包括2名本地人、1名持双程证，以及4名持外国护照的旅客。大部分被捕人士已经被落案起诉，警方会继续全力追查其他涉案人士。

10宗案件中，受害人全部均为长者，年龄介乎61至 89岁。他们损失金额由2万至14万港元不等，总损失高达 70万港元。而警方在其中4宗案件中，成功在其交收时当场擒获疑犯，起回一共29万的骗款。

警方作出严正呼吁，被捕人士当中最年轻的只有 15岁，报称学生，在案中负责收取骗款。现时正值暑假，年轻人揾暑期工或兼职时，必须提高警觉。切勿为了「揾快钱」而接受委托，代收来历不明的现金或财物，不法分子甚至乎会讹称未成年人士并无法律刑责。 所以父母同师长要多加留意年轻人的求职情况，教导他们辨识可疑招揽，以免年轻人被不法分子利用，误堕法网。警方重申，「串谋欺诈」系严重罪行，根据《刑事罪行条例》，一经定罪，最高可被判处监禁 14年，市民切勿以身试法。

另外，「猜猜我是谁」骗案往往系利用长者关心家人的心理。警方呼吁市民，要多留意身边长者，多沟通。如果发现他们神色慌张、回避问题，或者突然要求提取大量现金，就要即刻介入了解。同时，警方亦呼吁银行业界，如见到长者要求一次过提取大量现金，请职员「多口问句」，详细查问他们提款目的，把好最后一关。

市民如果收到一啲可疑的来电，请保持冷静，先挂断电话向家人求证，或者即刻致电警方 18222「防骗易」热线以及报警求助。