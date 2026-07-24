六旬保安误信Facebook假广告 买特价自助餐反被骗80万元

警方今日（7月24日）在防骗专页「守网者」表示，过去一星期（7月17至23日）共接获超过170宗网上购物骗案，损失金额超过1200万港元。其中，一名60多岁男保安误信Facebook假广告，以为可以用优惠价买到自助餐券，最终被骗走近80万元。

警方表示，该名从事保安工作的本地六旬男子，近日浏览Facebook时，误信一则冒充知名网购平台klook的假广告，声称可用优惠价订购酒店自助餐券。受害人按下广告，随即被转至骗徒WhatsApp。受害人表示打算购买两人份自助餐，骗徒要求受害人将数百港元自助餐费用，转账至不明个人支付宝户口。

警方今日（7月24日）在防骗专页「守网者」呼吁市民慎防网购骗案

其后，骗徒声称受害人预订日子已满额，将会退款，但要求受害人将约1万港元转账至不明个人转数快户，以作「验证」；其后骗徒以验证失败为由，再要求人转账不明个人银行户口继续「验证」，又讹称会稍后会退款，并一步一步引导受害人提高转账限额。最后骗徒失联，受害人与家人商讨方知受骗，损失近80万港元，遂报警求助。

警方呼吁市民网购前，先查证网购平台或商户真伪，切勿转账至不明个人户口。假如以退款为理由要求要求转账，应「停一停，谂一谂」。市民如有怀疑，可透过「防骗视伏器」网页、「防骗视伏APP」或「防骗易热线18222」，协助评估风险。