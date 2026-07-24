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港人海外自驾游事故上升 入境处机场加强宣传

突发
更新时间：15:54 2026-07-24 HKT
发布时间：15:54 2026-07-24 HKT

2026年上半年，入境处协助在外香港居民小组（小组）共收到约2,500宗求助个案，除了约830宗为今年3月与中东地区局势发展相关的个案外，余下约1,670宗个案当中，约一半属于遗失旅行证件类别。此外，涉及港人在海外国家遇上交通意外、受伤住院或死亡的个案亦有明显上升趋势。2026年上半年，小组共接获约150宗相关个案，较2025年同期上升三成。

入境处一直重视外游安全宣传工作，以往多次与驻港特派员公署合作举办各类活动，以提高港人外游时的安全意识，并加深对国家领事保护及协助在外香港居民小组工作的认识。小组亦曾于香港多区举办宣传展览，并走进校园进行外游安全推广。

正值暑假外游高峰，小组最近接获多宗涉及港人在外遇事的伤亡个案，情况令人关注。为此，小组成员携同吉祥物1868大使「阿邦」亲临机场，向离境市民派发宣传单张，提醒大家外游注意事项，全面加强市民的外游安全意识。

至于北海道富良野市夺命交通事故，7月20日，一辆自驾游租赁车与一辆轿车迎面相撞。六名伤者被送往医院，其中一名53岁的香港女子不幸身亡。入境处表示，收到相关求助后，已即时联络外交部驻港公署及中国驻札幌总领事馆跟进，并为家属加快办理关系证明，方便他们跟进后续事宜。领事馆也为家属在当地提供在地协助。入境处与驻札幌总领事馆有密切沟通，并与家属保持联系，将会继续提供所需协助。

相关新闻：北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇

外游安全锦囊

入境处希望提醒市民以下几项重点﹕

自驾游

出发前作充足准备，了解当地交通情况，避免发生交通意外或触犯当地法例。
购买自驾游相关的保险，并要留意有关细节及保障内容。
应特别留意山路、狭窄路段，选择适合的驾驶路线
留意天气转变，适时调整行程安排。
切勿疲劳驾驶，使用导航时需留意道路安全。

高风险活动

应谨慎考虑参与高风险活动时所面对的安全风险，例如潜水、登山、滑雪、驾驶越野车等，并量力而为，注意安全。
参加登山活动时，须审慎评估有关登山路线的难度等级是否适合，亦要做好路线规划及准备充足装备。
避免独自登山或进入高危区域拍照，以免发生意外。
选用合规、具正式牌照的当地营运商，做足安全措施及配带合规的防护装备。
参与温泉活动须衡量个人健康风险。

基本安全意识

出发前应先了解目的地的安全形势及出入境规定。
透过保安局「外游警示制度」了解不同地方可能面对的人身安全风险及有关资讯。
购买合适的旅游保险，事先了解保险的承保范围，特别是高风险活动的保障内容。
妥善保管个人证件同财物 


联络「协助在外香港居民小组」
如不幸遇上事故，可透过下列任何一种途径与小组联络寻求协助：
 
致电（852）1868
透过入境处流动应用程式以网络数据致电1868热线
透过入境处流动应用程式使用1868聊天机械人
提交网上求助表格
发送讯息至1868 WhatsApp求助热线
发送讯息至1868微信求助热线

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