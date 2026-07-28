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纸质到晶片 入境处身份证见证民生科技变迁

突发
更新时间：07:01 2026-07-28 HKT
发布时间：07:01 2026-07-28 HKT

香港身份证的历史可追溯至1949年。身份证的设计、记载的资料以及用途，经历了多次演变与技术升级。

初代身份证可追溯至二战结束后，当时人口迅速增长及有大量内地居民移居香港，政府开始签发以手写记录资料的硬质纸张身份证；及至1960年，《人事登记条例》在港实施，政府重新登记所有居民的身份并签发防水的胶面身份证，其体积缩减超过一半，以便市民携带；胶面身份证的式样在1973年更改，取消手指模及加入出生地点。

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1983年，入境处为引进第一代电脑身份证，首次进行全港性全民换证计划。图为第一代电脑身份证的换证广告。 入境处提供图片
1983年，入境处为引进第一代电脑身份证，首次进行全港性全民换证计划。图为第一代电脑身份证的换证广告。 入境处提供图片

为打击非法入境，政府于从1983年起为全港居民分批更换具高度防伪的电脑身份证，采用带有防伪水印的保安纸张制作，及后因应中、英双方政府达成协议，政府自1987年起分批签发第二代电脑身份证，分为「香港永久性居民身份证」及「香港身份证」，让相关身份证明可跨越1997年7月1日。

入境处于2003年引入科技，推出以聚碳酸不碎胶制成的智能身份证，大小与一般信用卡相同，并装有微型晶片储存持证人的指纹模板。而最新一代的智能身份证则于2018年11月面世，采用了多种先进防伪特征和设计，晶片亦支援非接触式介面，令身份证更为耐用。

记者 麦键泷

入境处于1987年再进行另一次换证计划，以配合第二代电脑身份证。图为第二代电脑身份证的换证广告。 入境处提供图片
入境处于1987年再进行另一次换证计划，以配合第二代电脑身份证。图为第二代电脑身份证的换证广告。 入境处提供图片

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