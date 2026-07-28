入境处服务升级申领身份证贴心又放心 总入境事务主任分享工作点滴 关爱元素满足市民需要

香港身份证不单是法定身份证明文件，更见证了香港的发展和每位市民的成长。入境处总入境事务主任（人事登记）行动郭铵淇日前接受《星岛》访问，分享处理身份证申请的工作点滴，以及处方近年推行的各项关爱服务与科技创新，「身份证是香港市民最贴身的证件，希望大家能够从每一项服务细节中，感受到入境处对市民需要的用心回应。

郭铵淇目前主要负责统筹将军澳总部及港岛两间人事登记办事处的整体运作，监督申领身份证及其他相关的业务。回顾身份证的发展历程，她认为处方早于千禧年代将晶片技术引入到身份证上，将电脑身份证升级为智能身份证，并配合「e-道」简化市民的出入境流程，具有划时代意义，而现时市民持有的智能身份证，除了晶片及防伪技术的提升，亦加入关爱元素，例如为视障人士的身份证加入凸字，方便其日常使用。

郭铵淇续指，在提供身份证申领服务方面，入境处同样加入各项关爱元素以满足长者、小朋友、残疾人士等有特别需要的申请人，例如在全港各个人事登记办事处设有多种「畅通易达」设施、早前换证计划设立外展队到安老院舍协助行动不便的长者进行换证程序等。另外，拍摄身份证相片方面，场地采用可以升降的座椅，配合行动不便或体型较小的申请人；为小朋友拍照时，人员会利用趣味小物件引导他们注视镜头。针对因身体状况难以使用固定设备的申请人，人员亦会弹性改用手持式相机配合反光板，灵活调整拍摄角度光线，力求拍摄出既合乎规格、同时令申请人满意的照片。

郭铵淇忆述，曾有一位行动不便、需要随身携带供氧设备的婆婆前来办理身份证，经了解后得知对方因长年病重住院，一直只持有「豁免登记证明书」，出院后一直希望领取属于自己的身份证。过程中婆婆因病患影响颈部无法伸直，拍不出满意的证件照而感到失落，为遂其所愿，人员耐心配合，最终拍到一张令她满意的照片。当拿到申请身份证收据时，婆婆激动落泪，直言从没想过自己可以走出医院亲自办证，令郭重新体会到这份工作承载的意义，「对一般市民而言，办理身份证可能是『例行公事』，不曾想到会有长者因成功申请身份证而感触落泪，也令这份工作变得更具意义。」

总入境事务主任（人事登记）行动1郭铵淇透露，会继续研究扩展「申请个人证件服务站」的服务范围，务求令更多市民受惠。

除了在日常办证服务中增添关爱元素，面对各种突发情况导致办证需求急增，入境处亦会弹性处理，展现高度应变能力。郭铵淇提到，早前发生的宏福苑大火，不少灾民因此失去了身份证、出生证明等重要文件，处方深明他们急切需要领回相关文件以处理灾后的各项事宜，因此翌日立即调配人手为灾民安排补领身份证，于48小时内印备好证件送往他们身处的庇护中心，「我们的工作扣紧民生，始终站在市民角度出发，用同理心了解他们的需要，以最快速度提供协助。」

为提升服务质素，入境处2024年底将「申请个人证件服务站」的服务范围扩展至身份证申请，合资格申请人无需预约，由核对身份、采集指模、拍摄照片、填写以及签署申请书均可以全程自助办理，平均15分钟内即可完成整个程序，今年3月更扩展服务范围，让18岁或以上合资格人士透过服务站提交因遗失身份证或因原有护照已遗失、损毁、残破或无法使用的补领申请。郭铵淇透露，处方会继续研究扩展个人证件服务站的服务范围，包括调整合资格使用年龄，亦会积极研究服务站推展至其他分区办事处，务求令更多市民受惠。

记者 麦键泷

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