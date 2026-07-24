Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上环城巴座椅暗藏大头针　两日两宗

突发
更新时间：14:57 2026-07-24 HKT
发布时间：14:57 2026-07-24 HKT

本港接连两日发生巴士座位藏针事件，今（24日）中午12时许，一辆由金钟开出的967线城巴，驶至上环皇后街近干诺道西分站时，车长接获乘客通知座椅藏两枝大头针，立即报警；事件中没人受伤。

警员到场登车调查，城巴派员到场深入了解。据悉，两枝大头针藏于下层左边后排背向两座位之间的罅隙，警方将案件列作「刑事毁坏」跟进，未有人被捕。

大头针藏在下层左边后排座椅的罅隙内。
大头针藏在下层左边后排座椅的罅隙内。

城巴发言人回复表示，周五（24日）中午约12时半，城巴一辆967号线往天水围方向的巴士驶至干诺道西近皇后街时，车长接获乘客通知，指下层后排座位发现两枝大头针。车长随即按既定指引通知车务控制中心并报警，事件中没有乘客受伤。

城巴高度关注近期接连在车厢内发现尖锐物品的事件，并强烈谴责任何企图伤害他人身体的行为。城巴正就每宗个案全力配合警方调查，包括提供相关的车厢闭路电视片段。

城巴非常重视乘客的安全，城巴已提醒车长加倍留意车厢情况，若发现任何异常，会即时通知公司跟进。同时呼吁乘客，如在车厢内发现任何可疑物品，可在安全情况下即时通知车长作适切处理。

相关新闻：城巴7号巴士座位藏利针 29岁女乘客臀部受伤送院 重案组追查

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
4小时前
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
01:04
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
16小时前
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
6小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
4小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
23小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
01:20
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
突发
1小时前
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身 温文尔雅撞样刘伟强 妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
影视圈
5小时前
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
突发
15小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
23小时前