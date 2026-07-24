上环城巴座椅暗藏大头针　两日两宗

本港接连两日发生巴士座位藏针事件，今（24日）中午12时许，一辆由金钟开出的967线城巴，驶至上环皇后街近干诺道西分站时，车长接获乘客通知座椅藏两枝大头针，立即报警；事件中没人受伤。

警员到场登车调查，城巴派员到场深入了解。据悉，两枝大头针藏于下层左边后排背向两座位之间的罅隙，警方将案件列作「刑事毁坏」跟进，未有人被捕。

大头针藏在下层左边后排座椅的罅隙内。

城巴发言人回复表示，周五（24日）中午约12时半，城巴一辆967号线往天水围方向的巴士驶至干诺道西近皇后街时，车长接获乘客通知，指下层后排座位发现两枝大头针。车长随即按既定指引通知车务控制中心并报警，事件中没有乘客受伤。

城巴高度关注近期接连在车厢内发现尖锐物品的事件，并强烈谴责任何企图伤害他人身体的行为。城巴正就每宗个案全力配合警方调查，包括提供相关的车厢闭路电视片段。

城巴非常重视乘客的安全，城巴已提醒车长加倍留意车厢情况，若发现任何异常，会即时通知公司跟进。同时呼吁乘客，如在车厢内发现任何可疑物品，可在安全情况下即时通知车长作适切处理。

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