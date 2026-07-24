Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关人员子女教育信托基金奖学金颁奖典礼 表扬杰出海关人员子女

突发
更新时间：14:55 2026-07-24 HKT
发布时间：14:55 2026-07-24 HKT

香港海关人员子女教育信托基金于7月23日举行 2025-26 年度奖学金颁奖典礼，并颁发奖学金予各得奖同学，表扬他们取得卓越成绩。

基金旨在提供协助给海关关员级职系人员的子女接受高等教育或特殊教育，今年受惠于基金嘅人数持续上升，共有190位海关人员的子女获发补助金，而当中20人更取得奖学金。

海关关长陈子达于典礼上祝贺所有获奖学生，并勉励同学要努力装备自己，拥抱机遇，将来积极发挥所长，为社会及国家作出贡献。两名得奖学生及其家长，亦分别与大家分享他们的学习心得及教育经验。

陈子达亦特别感谢基金委员会、投资顾问委员会及投资策略专家组为海关人员的子女教育劳心劳力，及多谢多名社会贤达付出及支持，使海关人员子女的教育可获更适切的协助。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
4小时前
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
01:04
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
16小时前
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
6小时前
热带气旋红霞情况持续更新。
热带气旋红霞‧持续更新︱晚上8时40分发出一号戒备信号 考虑周六改发更高信号
社会
4小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
23小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
01:20
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
突发
1小时前
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身 温文尔雅撞样刘伟强 妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
影视圈
5小时前
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
警元朗扫黄 拘15内地女包括2女童 最细16岁
突发
15小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
23小时前