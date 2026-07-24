海关人员子女教育信托基金奖学金颁奖典礼 表扬杰出海关人员子女

香港海关人员子女教育信托基金于7月23日举行 2025-26 年度奖学金颁奖典礼，并颁发奖学金予各得奖同学，表扬他们取得卓越成绩。

基金旨在提供协助给海关关员级职系人员的子女接受高等教育或特殊教育，今年受惠于基金嘅人数持续上升，共有190位海关人员的子女获发补助金，而当中20人更取得奖学金。

海关关长陈子达于典礼上祝贺所有获奖学生，并勉励同学要努力装备自己，拥抱机遇，将来积极发挥所长，为社会及国家作出贡献。两名得奖学生及其家长，亦分别与大家分享他们的学习心得及教育经验。

陈子达亦特别感谢基金委员会、投资顾问委员会及投资策略专家组为海关人员的子女教育劳心劳力，及多谢多名社会贤达付出及支持，使海关人员子女的教育可获更适切的协助。