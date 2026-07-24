骗徒用伪基站发放钓鱼短讯伪冒投资公司 骗走110万 警拘25岁男

警方发现有本地诈骗集团利用伪基站发放钓鱼短讯，伪冒投资公司，有受害人损失高达110万元。经深入调查后，探员昨(23日)展开执法行动，以「串谋诈骗」罪拘捕1名25岁男子，并检获一套正在运作中的「伪基站」设备及一部涉及操作基站系统的手提电话。

警方展示检获的证物。

检获的伪基站发射器。

警方展示检获的证物。

网络安全及科技罪案调查科高级督察宋家炜现向传媒简报案情。

网络安全及科技罪案调查科高级督察宋家炜讲述案情时表示，今年钓鱼骗案数字录得明显升幅。今年1月至5月期间，钓鱼诈骗案录得1009宗，较去年2025年同期550宗上升459宗，上升八成三。

有市民报称曾经接过自称来自银行或投资公司短讯，警方作出深入调查及情报分析，显示部分案件由海外骗徒利用钓鱼短讯进行跨境诈骗，而今次拘捕行动中发现，有本地诈骗集团利用伪基站发放钓鱼短讯，伪冒投资公司。在昨日拘捕行动中成功拘捕其中一名集团成员。

上月警方留意到有一宗伪冒网上投资公司发送钓鱼短讯案件，受害人在案中损失共港币110万港元。犯案过程中，骗徒发送伪装成该投资公司的手机短讯，内容声称需要更新帐户资料及递交相关表格，并附有钓鱼网站连结。

受害人信以为真并点击连结后，被引导至该假冒投资平台的登入页面，并输入自己帐户名称、密码、及一次性密码。当骗徒成功取得相关资料后，就会即时登入受害人真实投资平台帐户进行恶意操控及交易，受害人因而蒙受损失。

警方相关情报亦显示，近日有不法之徒藉架设「伪基站」，利用干扰器强行干扰并接管「伪基站」周边手机讯号，并透过2G网络频谱向附近手机发送诈骗简讯，故此非常关注事件，并联同通讯办及电讯商积极跟进调查。

网罪科人员透过情报搜集及分析，昨日(23日)于上水区成功锁定一名本地男子正驾驶一部车辆在区内四处游走，并使用车上「伪基站」发送钓鱼短讯。于是网罪科人员立即采取行动，以涉嫌「串谋诈骗」拘捕该名25岁男子，并在他的私家车内，检获一套正在运作中的「伪基站」设备及一部涉及操作基站系统的手提电话，初步数码法理鉴证人员发现，现场运作中的「伪基站」设备已成功发送超过一千条钓鱼短讯。被捕人现正被扣留调查。而案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

警方借此再次提醒市民，发现自己手机突然进入2G模式，及收到任何来历不明或附有可疑超连结的短讯，切勿随意点击相关连结，尤其是输入户口资料及密码时，更需陪加小心；如有疑问，应直接透过官方渠道联络相关机构查询。市民亦可随时使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，输入可疑短讯内网址或电话号码进行风险评估，并可致电警方「防骗易」热线 18222 寻求协助。

最后，警方强调，「串谋诈骗」属于极之严重的罪行，一经定罪，最高可被判处监禁14年。警方对任何利用科技手段进行诈骗的违法行为绝不姑息，市民切勿以身试法。