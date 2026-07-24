港警代表出席第44届东盟警察首长会议 应对新挑战
更新时间：14:00 2026-07-24 HKT
发布时间：14:00 2026-07-24 HKT
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香港警务处人员于7月22日至23日随国家公安部代表团出席于菲律宾马尼拉举行的第44届东盟警察首长会议，加强区域合作，应对跨国犯罪和新出现的安全挑战。
本届会议主题为「团结愿景：保护人民并加强合作」，汇聚东南亚国家联盟（东盟）成员国的警察首长、高级执法人员、对话伙伴和观察员组织代表，讨论新兴罪案趋势，交流意见，并订定合作框架，共同致力采取措施，增强打击跨国犯罪的能力，确保地区安全。
警务处助理处长（行动）庄定贤与两名同行人员，与多个国家及地区的执法机构代表会面，就加强打击跨境罪案、提升跨境协调，以及优化联合执法行动安排交换意见。此外，他们先后与多名高级执法人员举行双边会议，包括马来西亚皇家警察行政局总监Dato' Sri Abdul Aziz bin Abdul Majid、汶莱皇家警察部队助理警察局长Haji Azree bin Haji Abdul Manaf、印尼国家警察局高级警司Fibri Karpiananto，以及泰国皇家警察外事部指挥官兼国际刑警曼谷国家中心局局长Jaturapat Bhiromkaew，就合作打击跨境犯罪、加强情报交流，以及推动更紧密的行动协作深入交流。
香港警队将继续透过不同的国际警务平台，包括国际刑事警察组织，推动警务创新与区域执法协作，强化与不同国家和地区，特别是亚洲的执法机构联动，为维护全球和地区安全作出积极贡献。
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