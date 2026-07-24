【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位

网络今日（24日）热传一段影片，片中一名身穿白衣的大叔在街头与一名的士司机大打出手，上演街头「MMA」。然而事件并未随警车赶到而平息，该名白衫汉反将矛头指向警员疯狂爆粗挑衅。片尾警车离去时，怀疑有警员直接开咪（车载扬声器）以粗口回敬白衫汉，双方上演「隔空粗口互轰」！影片引来网民疯传。消息称，涉事警务人员已被即时调离现有岗位，并即时启动纪律调查程序，严肃跟进。

据流传的影片显示，事发于葵涌丽祖路祖尧邨对开，两名分别是的士司机及男乘客（白衫）发生争执，其中白衫乘客多次挑衅的士司机，以身体碰撞司机多次，司机偶然回敬，两人身体多次碰撞，其间白衫男不时大声说「报警吖，报警吖」。

未几，有警车接报赶至现场处理。该名白衫汉火气未消，见到警员到场后不但没有配合调查，反而站在路旁不断大声咆哮，更隔空向警员大喷粗口。原本现场警员显得有些克制，但就在警车准备驶离现场期间，警车内的广播喇叭（咪）突然传出警员的粗口回应，「儍Ｘ，Ｘ你老母」连续两次，直接隔空「回敬」该名白衫大叔。双方在街头隔空「粗口对轰」，火药味浓烈。片段自此结束。

影片曝光后随即疯传，网民对「警车开咪闹人」的画面议论纷纷。有网民笑言「白衫大叔固然恶，但估唔到警车都会开咪回敬，真系势均力敌」；亦有网民质疑警员执法时的专业操守：「警员受过专业训练，开咪用粗口闹返转头，成何体统？」亦有网民指「真系想知呢个白衫大叔咩嘢来头，打完个的士司机；警察嚟咗之后，仲可以闹走埋成班警察」。

据了解，事件发生于今（24日)凌晨零时许，报案人居住在葵涌祖尧邨楼上单位，听到楼下有人发生争执及怀疑有人打交，于是报警。警方到场后，接触了两名事主，分别是38岁姓欧阳的士司机及61岁姓黄的士男乘客。

7月23日约晚上11时许，黄男从深水埗大南街，登上欧阳男的士，当到达葵涌丽祖路3号对开，黄男用一张500元港币找付车费，惟他嫌的士司机找续时间太长，于是与的士司机发生争执。警方到场调查后，现场没有人受伤，黄男亦付清的士车费，案件暂时没有可疑，列作纠纷案件。