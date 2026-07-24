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两日两宗│港铁荃湾站有马骝闯路轨 荃湾线列车服务一度受阻 现逐步回复正常

突发
更新时间：10:08 2026-07-24 HKT
发布时间：10:08 2026-07-24 HKT

港铁今(24日)早上表示，由于有一只猴子进入荃湾站附近的路轨范围，荃湾线列车服务需要作出调整。港铁人员正处理事件，请乘客预留充裕乘车时间。这是两日来第二宗有马骝闯港铁站路轨事件。

港铁于早上约10时许表示，相关人员已经处理事件，荃湾线服务逐步回复正常。

马骝闯入荃湾站路轨。
马骝闯入荃湾站路轨。
较早前警方及渔护署职员已将猴子带离路轨范围。
较早前警方及渔护署职员已将猴子带离路轨范围。

港铁九龙湾站附近昨（23日）早上有马骝闯入路轨范围，一度影响观塘线列车服务，其间列车需要慢驶。警方于早上6时45分接报，指九龙湾站附近路轨出现猴子，惟人员到场时，猴子已离开路轨范围，据报猴子其后在附近观塘道行人天桥一带出没。至早上7时32分，港铁表示，猴子已自行离开路轨范围，观塘线服务逐步回复正常。

据了解，今晨约9时，车站职员发现一只猴子于荃湾线荃湾站路轨附近徘徊，即时通知警方及渔护署。处理事件期间，荃湾线维持服务，但列车班次需稍作调整，大窝口站往来中环站曾调整至5分钟一班车，往来荃湾站及大窝口站服务亦曾短暂暂停。其后警方及渔护署将猴子带离路轨范围，荃湾线列车服务于约10时许陆续回复正常。事件期间，港铁透过车站及车厢广播、MTR Mobile 及传媒发放资讯，并于相关车站加派人手协助乘客。

昨（23日）马骝闯九龙湾站路轨情况:

 

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