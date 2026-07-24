金钟站扶手梯惊现神秘「暗针」 女乘客手掌刺伤送院

港铁金钟站扶手梯惊现神秘「暗针」。周四（23日）下午，一名女乘客在站内乘搭扶手电梯时，手部突遭扶手带上隐蔽的针状尖锐物刺伤，被送往玛丽医院治理。港铁事后已即时暂停涉事扶手电梯，并初步发现扶手带有所破损，正就事件展开详细调查。

事主网上发文 提乘客警惕

事发于今日下午约4时27分，警方接获港铁职员报案，指一名女子在金钟站内近南港岛线5号月台附近乘搭扶手电梯时受伤。

事后网上流传相关事发帖文，事主发文呼吁市民「小心扶手电梯」，并透露当时于下午4时07分左右，在金钟站落东铁线最右手边的一条扶手电梯时，「比（畀）支针拮到」。事主上载的现场照片显示，扶手电梯的扶手带上竟藏有一支极其短小、几乎难以察觉的针状物，事主更形容：「唔攞只手顶住针后面，根本影相都唔会睇到支针……」

照片可见，事主的左手手掌近尾指位置遭轻微割伤，留有一道微小血痕。

港铁指扶手带破损 涉事电梯已暂停运作

港铁回复查询时证实，今日下午4时许，一名乘客向金钟站职员报告，怀疑在使用扶手电梯的扶手带时弄伤手部。车站职员随即报警并召唤救护员到场，同时暂停该条扶手电梯运作。

港铁补充，经初步检查后，发现该扶手电梯的扶手带出现破损，将会安排进一步详细检查。

警方目前将事件列作意外调查处理。