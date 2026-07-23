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Save Lily｜Danny入住收容所后健康转差 面有伤痕疑自残 非常父母：健康已受毁灭性影响

突发
更新时间：23:27 2026-07-23 HKT
发布时间：23:27 2026-07-23 HKT

被外界称为「非常父母」的曾先生及关小姐今日（23日）向《星岛头条》交代Danny的最新情况，声称儿子接受院舍照顾后身体健康每况愈下，面部红疹已变成较严重的湿疹，而且Danny的面部有指甲划面的伤痕，反映对院舍照顾不满或十分不适应，出现自残的情况。

二人指Danny在6月初接受院舍照顾后体能明显转差，其间更发烧入院逾一周，面部红疹已变成较严重的湿疹，「过去数次探视，我们都察觉Danny面部有指甲划面的伤痕，反映Danny自残，对院舍照顾不满或十分不适应，长时间哭啼，不欲参与父亲的适应性运动（Adapted physical activity），对父母感到陌生等。我们多次向社署反映无果」。

曾先生及关小姐又引用相关研究，认为6个月大之前被送入机构的婴儿会遭受长期的发育迟缓，「我们的观察跟研究结论一致，Danny的健康已受到毁灭性的影响」。他们指如Danny继续交由受容所照顾，或会对其身心发展必定造成严重伤害，已向社署表达不满。

曾先生及关小姐的幼儿Danny，早前亦由法庭颁令交社署看管。资料图片
曾先生及关小姐的幼儿Danny，早前亦由法庭颁令交社署看管。资料图片
非常父母早前到医院探望Danny情况。资料图片
非常父母早前到医院探望Danny情况。资料图片
「非常父母」早前到医院探望Danny情况。资料图片
「非常父母」早前到医院探望Danny情况。资料图片

 

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