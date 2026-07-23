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内地牙科在港设咨询处｜警拘72岁本地男 涉非法从事牙科执业 据悉负责管理场所

突发
更新时间：22:12 2026-07-23 HKT
发布时间：21:38 2026-07-23 HKT

香港牙医学会发现有内地牙科连锁店在港设咨询处，并有职员使用口腔内窥镜替顾客诊断，即场提供治疗方案，认为事件涉嫌非法行医及误导。警方今日（7月23日）与衞生署联合行动，到北角英皇道37号的「五园口腔」咨询处搜查。至晚上 ，北角分区指挥官警司马绮铃交代案情，表示接到市民投诉及相关情报后，下午展开联合行动，拘捕一名72岁本地男子，涉嫌「非法从事牙科执业」。

衞生署将依法检控

警方在场检获一部疑似口腔内扫描仪、牙科椅及牙科工具。衞生署表示，会因应所搜集的资料及证据，依法检控相关人士。

消息指，被捕人负责管理场所，警方仍在追查相关场所是否有其他涉案人。翻查资料，「五园口腔」为内地牙科品牌，成立于2021年，在深圳龙岗区设有门诊，提供种植牙、牙齿矫正、儿童齿科等口腔诊疗服务。

相关报道：内地牙科在港设咨询处｜警搜北角「五园口腔」带走一男 检一箱证物及广告牌

警方指调查仍在继续，包括了解被捕男子背景，案件正由北角分区杂项调查队与卫生署联合跟进。根据《牙医注册条例》（第156章）订明，只有注册牙医方可从事牙科执业，包括使用口腔内扫描仪取得另一人的数码影像。任何人如非注册牙医而提供相关服务，即属违法，最高可处监禁五年，若导致病人遭受人身伤害，则最高可处监禁7年。雇用无牌人士提供牙科服务的雇主亦属犯罪，最高可处监禁3年。

衞生署高级牙科医生(牙科规管及执法)毕羽田表示，卫生署与警方一直高度重视市民健康及公众安全，并会继续严格执行相关法例，打击无牌执业牙科活动。署方提醒市民，切勿光顾任何无牌牙科诊所，以免导致治疗失误、增加感染风险或造成其他健康危害；为保障个人健康，市民在选用牙科服务前，可浏览香港牙医管理委员会于网上公布的注册牙医名单，以确认服务提供者的专业资格。

香港牙医学会感谢迅速执法

揭发事件的香港牙医学会，对当局及警方是次专业、务实及快速的跨部门执法行动，致以由衷的感谢。事件曝光后，特区政府各部门迅速回应社会诉求，并于翌日火速展开联合调查工作，展现出高效的行政执行力与严谨专业的执法态度。学会表示，政府各部门及时果断的介入行动，有效堵塞了非法牙科服务带来的公共卫生漏洞，及时遏止潜在的医疗安全风险，坚实守护了本港市民的健康权益，充分体现特区政府恪守民生为先、严格规管医疗市场、保障公共卫生安全的专业担当与责任。 

未来，香港牙医学会将持续与各政府相关部门保持紧密沟通，开展多方位、多形式的紧密合作，与政府同心协力，净化本港牙科服务环境，让市民可在安全、合法、规范的环境 下选择专业牙科服务，进一步提升香港市民的口腔健康水平、身体素质及整体生活质素。 

 

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