内地牙科在港设咨询处｜警拘72岁本地男子 涉非法从事牙科执业 衞生署将依法检控

香港牙医学会发现有内地牙科连锁店在港设咨询处，并有职员使用口腔内窥镜替顾客诊断，即场提供治疗方案，认为事件涉嫌非法行医及误导。警方今日（7月23日）派员到英皇道的「五园口腔」搜查。至晚上 ，北角分区指挥官警司马绮铃交代案情，表示接到市民投诉及相关情报后，警方与衞生署今日（7月23日）下午在北角英皇道37号联合行动，拘捕一名72岁本地男子，涉嫌「非法从事牙科执业」。

涉案男子正被扣查。警方在场检获一部疑似口腔内扫描仪、牙科椅及牙科工具。衞生署表示，会因应所搜集的资料及证据，依法检控相关人士。

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警方指调查仍在继续，包括了解被捕男子背景，案件正由北角分区杂项调查队与卫生署联合跟进。警方提醒，根据香港法例第156章《牙医注册条例》，只有注册牙医方可从事牙科执业，包括使用口腔内扫描仪取得数码影像。任何人如非注册牙医而提供相关服务，即属违法，最高可处监禁5年。

衞生署高级牙科医生(牙科规管及执法)毕羽田表示，卫生署与警方一直高度重视市民健康及公众安全，并会继续严格执行相关法例，打击无牌执业牙科活动。署方提醒市民，切勿光顾任何无牌牙科诊所，以免导致治疗失误、增加感染风险或造成其他健康危害；为保障个人健康，市民在选用牙科服务前，可浏览香港牙医管理委员会于网上公布的注册牙医名单，以确认服务提供者的专业资格。