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内地牙科在港设咨询处｜警搜北角「五园口腔」带走一男 检一箱证物及广告牌

突发
更新时间：19:01 2026-07-23 HKT
发布时间：18:20 2026-07-23 HKT

近年不少市民「北上」看牙，香港牙医学会发现有内地牙科连锁店在港设咨询处，并有职员使用口腔内窥镜替顾客诊断，即场提供治疗方案，认为事件涉嫌非法行医及误导。《星岛头条》今日（23日）下午见到警方派员到英皇道的「五园口腔」进行调查，其间见到有警员用手机拍摄店舖环境及诊疗仪器。至傍晚时分，警员在店内带走一名男子返回警署，并带走一箱证物及一个广告牌作详细调查。

现场所见，「五园口腔」在北角的咨询处大约有200呎，内有3至4张座椅、牙科治疗椅、口腔内窥镜、广告牌及其他宣传单张，其间墙上亦贴有一张价目表，清楚列明每一项疗程的费用，其中「隐适美隐形矫正」为最贵的项目，价钱为2.8万元至3.5万元。

香港牙医学会昨日（22日）在记者会上表示，发现有内地牙科连锁店于香港闹市设立咨询处招揽生意，于是在今月初派出两人担任「神秘顾客」到访两个咨询处，发现有职员身穿医生袍自称牙医，并为病人作口腔内窥镜检查，惟该处所内未有张列其执业证书。

相关新闻 : 北上睇牙︱内地牙科营销盛行 牙医学会：有机构在港设「咨询处」做检查 涉非法行医促监管

牙医学会质疑该店及部分内地牙科机构将牙科服务「商品化」，由病人决定治疗方案，亦为求牟利提供过度治疗，如为病人不必要地多植一只牙，增加医疗风险及成本，另外又指有内地牙医诊所广告涉夸大疗程成效，内容却不受两地法规规管。

牙医学会联同多个本地业界团体及内地机构代表，就非本地牙科服务的宣传发表联合声明，建议两地政府、机构加强合作，监管相关宣传行为，并建议特区政府修订《商品说明条例》，规定本港所有医疗服务广告统一标准，确保广告资讯内容客观、真实等等。
 

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