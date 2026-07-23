傀儡户口洗黑钱逾千万 34岁内地男罪成 遭加刑至囚48个月

警方于2024年接获一宗投资骗案，经调查后拘捕并起诉一名34岁内地男子，为涉案的一个傀儡户口持有人，相关银行户口曾涉洗黑钱逾1100万元。被告今日（7月23日）被裁定一项「洗黑钱」 罪成。控方向法庭申请加刑并获批，被告最终被判监48个月。警方呼吁市民切记：「银行户口，唔租，唔借，唔卖！」

投资骗案涉款2900万 警拘傀儡户口持有人

新界北总区科技及财富罪案组高级督察冯达仁指出，警方于2024年7月接获一宗投资骗案报案。一名受害人于同年2月至6月间，被自称投资专家的骗徒诱使，在虚假应用程式上开设户口投资虚拟货币，并按指示将资金转入多个本地银行户口。受害人最终无法取回本金或所谓的投资回报，更与骗徒失去联络，始知受骗。

新界北总区科技及财富罪案组高级督察冯达仁。

该案中，受害人合共损失约2900万港元，款项被分别存入19个本地银行的傀儡户口。警方经调查后，于2024年12月拘捕一名34岁内地男子，该男子为其中一个涉案傀儡户口的持有人。他其后被控以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」）罪名，涉嫌利用其银行户口清洗约1160万港元的犯罪得益。

法庭批准加刑两成 被告被获判囚48个月

案件于2026年7月23日在区域法院提堂，被告承认一项「洗黑钱」罪，被法庭裁定罪名成立。为加强对利用傀儡户口洗黑钱罪行的阻吓力，警方就此案的判刑，向法庭申请加重刑罚。法庭审视后，批准控方加重刑罚的申请，将刑期增加20%。被告就其「洗黑钱」罪最终被判处监禁48个月。

警方：租借户口洗黑钱属严重罪行

财富情报及调查科高级督察孙俊杰呼吁，市民若租出、借出或卖出银行户口予他人使用，而该户口被不法份子用以处理赃款，户口持有人便有机会干犯「洗黑钱」罪。

孙俊杰强调，鉴于利用傀儡户口清洗黑钱的情况严重，警方会就合适的案件，与律政司商讨并根据《有组织及严重罪行条例》第27条，向法庭申请加重刑罚。以本次案件为例，该名男子因提供户口作洗黑钱用途，在加刑申请下，其刑期被增加了8个月。

财富情报及调查科高级督察孙俊杰。

516人因借卖户口遭加刑

警方资料显示，由2023年10月至今，已有516名因租、借、卖户口而被裁定干犯「洗黑钱」罪的人士，在判刑时被法庭加重刑罚。各案件的刑期增幅由八分之一至三分之一不等，相当于2个月至18个月的额外监禁。

警方重申，犯罪集团成员操作户口固然违法，但傀儡户口的持有人同样会干犯「洗黑钱」罪。此罪行非常严重，最高可被判处罚款500万港元及监禁14年。不论是借出还是卖出户口，户口持有人所面对的刑罚及后果，远超从犯罪集团获得的金钱利益。警方将继续就合适案件向法庭申请加刑，以收阻吓之效。此外，警方亦持续透过教育及宣传工作，向公众推广反洗黑钱的讯息，呼吁市民切记：「银行户口，唔租，唔借，唔卖！」