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退休老妇网上放售银包 堕假广告假客服骗局失240万元

突发
更新时间：15:51 2026-07-23 HKT
发布时间：15:51 2026-07-23 HKT

警方昨日（7月22日）表示，过去一周共接获近百宗网购骗案，总损失逾1200万港元。其中一名68岁退休老妇，打算放售银包，却被社交平台虚假广告及假客服所骗，最终损失高达240万元。

警方在防骗专页「守网者」表示，受害的68岁退休老妇，早前打算放售银包，其间被网上社交平台的「二手高价回收」广告所吸引，点击后随即被转去WhatsApp与骗徒商讨交易。骗徒声称需透过「网上二手拍卖平台」收款，并向事主传送一个假冒该平台的钓鱼连结，要求她下载及注册。

警方昨日（7月22日）在守网者呼吁市民慎防骗局。
警方昨日（7月22日）在守网者呼吁市民慎防骗局。

当事主表示不懂操作时，骗徒立即安排「假客服」逐步指导，并指示受害人输入网上银行资料，令整个流程看似合理。另外，骗徒亦声称需先缴付「注册保证金」，并承诺一小时内全数退回。事主信以为真，一日内分4次转账逾240万港元。当受害人发现迟迟未有退款，试图再联络对方时，对方已经失联。

警方提醒市民，一般的二手交易平台，毋须透过陌生连结注册或收款。一旦在社交平台见到买卖广告，或所谓 「客服」要求输入网上银行资料及支付「保证金」，便要提高警觉。如有怀疑，立即终止交易，并可透过警方的「防骗视伏器」或「防骗视伏 APP」，协助评估风险。

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