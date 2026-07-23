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珍惜生命│屯门六旬司机无开工多日 疑欠债货车上烧炭亡

突发
更新时间：15:30 2026-07-23 HKT
发布时间：15:30 2026-07-23 HKT

屯门蓝地发生车内烧炭事件。今日（23日）中午12时36分，警方接获报案，指泥围一烂地停车场内，一名六旬男司机在货车上自杀。救援人员到场，发现事主在货车内烧炭，已当场死亡。

据悉，事主失联多日，其同事担心他出意外，遂于今日到其平日停泊货车的泥围烂地场寻人，结果发现他倒卧在货车内，于是报警。现场消息称，事主疑因欠债寻短，惟欠债数目有待调查。警方事后联络死者的家人到场认尸。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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