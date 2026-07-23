田厦路夺命工伤｜车房男工检查小巴遭压毙 在学女儿失支柱 家人感徬徨

元朗田厦路一车房于周二（21日）发生夺命工业意外，52岁姓梁男技工维修小巴期间，将小巴车尾吊起检查情况，未料小巴左后侧突然塌下将他压倒。家人闻噩耗赶抵医院，但未能见最后一面，梁男一直接受抢救，直至翌日清晨终告不治。死者生前与家人同住青衣一公屋单位，家人透露他与太太育有两名子女，长子已投身社会工作，而幼女仍然在学，正修读专科课程。突如其来的意外，令一家顿失依靠，感到徬徨。

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今日（23日）中午时分，《星岛头条》到访梁男的青衣寓所，向其家人了解事件。据家人透露，梁男由学徒开始投身维修汽车行业，一做就是接近30年。日常他早出晚归，之前曾在锦田修车，其后转到事发的田厦路工作。在家人眼中，梁男非常顾家，更是一家经济支柱。家人忆述他放工回家后会和家人交谈有讲有笑，不时谈及「谂住去边度玩」、「放假不如去深圳玩」之类的话题，相当温馨。

家人又指，梁男平日会因工作显得疲倦，「有时腰酸背痛」，也曾经修车时受伤，「有次俾火屎整到眼」；而在车底下工作更有一定危险性。周二事发后，家人接获梁男的公司同事来电通知事发，据知梁男被车辆压倒并「压喺心口」，惟家人赶到医院后，梁男一直接受抢救之中，直至翌日清晨5时37分不治。家人称事后未获雇主联络，只在医院见过对方一面，希望公司可以交代事件及善后安排。