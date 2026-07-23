元朗田厦路车房男工检查车底 遭塌下小巴压倒送院亡

元朗发生夺命工业意外。警方今日（23日）表示，于周二（21日）下午约3时45分接获一名男子报案，指其同事于元朗田厦路一车房工作期间受伤。人员接报到场，该名52岁姓梁本地男子身体多处受伤，昏迷被送往屯门医院抢救，其后不治，死因有待验尸后确定。

人员经初步调查，相信事主在上址工作期间，被一辆突然塌下的汽车压到。据悉，当时梁男在一辆28座小巴的车底进行检查，小巴突然塌下，将他压倒。事后梁男自行由车底爬出，但身体多处受伤，由同事代为报案。警方正调查案件。

《星岛头条》记者到涉事车房了解，所见涉事的白色小巴停泊于车房内，是之前用作接载学童的校巴，车尾贴有「小心学童」的字句。今日近中午时分，有警员安排拖车到场，将涉事的小巴拖往汽车扣留中心检验。