九龙湾站附近猴子闯路轨 观塘线列车一度慢驶 港铁：服务逐步回复正常

港铁九龙湾站附近今日（23日）早上有动物闯入路轨范围，一度影响观塘线列车服务，其间列车需要慢驶。警方于早上6时45分接报，指九龙湾站附近路轨出现猴子，惟人员到场时，猴子已离开路轨范围，据报猴子其后在附近观塘道行人天桥一带出没。

有乘客拍得猴子的身影，在牛头角站路轨范围的围栏上徘徊。据悉，猴子最先闯入九龙湾站附近的路轨范围，之后牠步行约5至10分钟距离，到达观塘道港铁牛头角站附近。其后猴子离开车站，走到观塘道行人天桥。

事发于今早约7时23分，港铁表示，由于有动物进入观塘线九龙湾站附近的路轨范围，观塘线来回方向列车行经有关路段时要以慢速行驶。观塘线来往调景岭站和黄埔站维持3.5分钟一班，整体行车时间（总站至总站）需额外5至8分钟，港铁呼吁乘客预留充裕乘车时间。

至早上7时32分，港铁表示，有关动物（一只猴子）已自行离开路轨范围，观塘线服务逐步回复正常。