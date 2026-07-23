Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔男子疑眼神问题惹争执 遭3少年袭击抢走手袋 失20元及证件

突发
更新时间：02:41 2026-07-23 HKT
发布时间：02:41 2026-07-23 HKT

大埔白石角发生袭击及盗窃案。今日（23日）凌晨零时许，一名52岁刘姓男子途经科进路与创新路交界一个公厕对开时，怀疑遭3名男子袭击，并被抢去一个斜孭袋。

警方接报到场调查，刘男脸部及脚部受轻伤，清醒由救护车送往雅丽氏何妙龄那打素医院治理。案件交由大埔警区刑事调查队第十队跟进，正追查3名涉案男子下落。

据了解，刘男当晚与朋友由大埔广福邨踏单车至白石角，期间朋友进入公厕，他则在厕所外等候。其间，3名年约十多岁、驾驶电动滑板车的陌生男子驶至，双方怀疑因眼神问题发生口角，其后3人拳打刘男，并抢去其斜孭袋，声称要将袋「掟落海」，其后连人带袋逃去。

据悉，被抢去的斜孭袋内有个人证件及20元现金。警方初步将案件列作「盗窃」跟进，事件起因及犯案动机仍有待调查。

最Hit
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
9小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
16小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
9小时前
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
影视圈
13小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
12小时前
深圳地铁实施「逢包必检」，让进站市民大排长龙。微博@吴佩
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
7小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
10小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
01:12
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台：大部分预报料「东登」 周六周日广东沿岸风势颇大
社会
17小时前
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
10小时前