大埔男子疑眼神问题惹争执 遭3少年袭击抢走手袋 失20元及证件

大埔白石角发生袭击及盗窃案。今日（23日）凌晨零时许，一名52岁刘姓男子途经科进路与创新路交界一个公厕对开时，怀疑遭3名男子袭击，并被抢去一个斜孭袋。

警方接报到场调查，刘男脸部及脚部受轻伤，清醒由救护车送往雅丽氏何妙龄那打素医院治理。案件交由大埔警区刑事调查队第十队跟进，正追查3名涉案男子下落。

据了解，刘男当晚与朋友由大埔广福邨踏单车至白石角，期间朋友进入公厕，他则在厕所外等候。其间，3名年约十多岁、驾驶电动滑板车的陌生男子驶至，双方怀疑因眼神问题发生口角，其后3人拳打刘男，并抢去其斜孭袋，声称要将袋「掟落海」，其后连人带袋逃去。

据悉，被抢去的斜孭袋内有个人证件及20元现金。警方初步将案件列作「盗窃」跟进，事件起因及犯案动机仍有待调查。