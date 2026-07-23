大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金

大埔白石角发生一宗因「护花」而引起的袭击及盗窃案。今日（23日）凌晨零时许，一名52岁姓刘男子与20岁年轻女友人踩单车夜游，其间女伴遭两名青年搭讪滋扰，刘男挺身而出却惨遭围殴打伤，更被对方抢去随身财物。

据了解，事发时刘男与姓何女伴由大埔广福邨踏单车至白石角，当两人途经创新路公厕时，刘男前往如厕，留下何女在公厕外等候。其间两名年约18至20岁的青年经过，见何女孤身一人，竟上前搭讪纠缠。其后刘男步出公厕，目睹女伴被两名陌生男子滋扰，连忙上前「护花」解围，并与该两名青年爆发激烈口角。争执期间，两名青年突然发难动手袭击刘男，导致刘男右脸颊及左肋骨处擦伤。

混乱中刘男的袋子掉落地上，两名逞凶青年将袋捡走，更声称要将袋「掟落海」，之后拔足逃去，刘男随即报警求助。警方及救护员接报到场，发现伤者清醒，于是将他送往雅丽氏何妙龄那打素医院治理。警方在现场附近一带进行搜查，惟未发现两名涉案青年的踪影。

据悉，被抢去的斜孭袋内有个人证件及20元现金。警方将案件列作「袭击造成身体实际伤害」及「盗窃」，交由大埔警区刑事调查小队第10队接手跟进，正追缉两名涉案青年归案。