沙田乙明邨单位传恶臭 揭52岁男住户露台上吊亡
更新时间：22:40 2026-07-22 HKT
发布时间：22:40 2026-07-22 HKT
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今日（22日）晚上7时许，警方接获沙田乙明邨明恩楼的保安报案，指有单位传出异味，怀疑有住户晕倒。救援人员接报到场，发现52岁姓许男住户在露台上吊，消防将他解下，经检验后当场证实死亡。
警方经初步调查，相信他以一条长约3米的尼龙绳上吊，未有在单位内检获遗书，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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