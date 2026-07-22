沙田乙明邨单位传恶臭 揭52岁男住户露台上吊亡

今日（22日）晚上7时许，警方接获沙田乙明邨明恩楼的保安报案，指有单位传出异味，怀疑有住户晕倒。救援人员接报到场，发现52岁姓许男住户在露台上吊，消防将他解下，经检验后当场证实死亡。

警方经初步调查，相信他以一条长约3米的尼龙绳上吊，未有在单位内检获遗书，其死因有待验尸后确定。

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