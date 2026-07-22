海关机场两日破3宗旅客贩毒案 检1100万可卡因冰毒 3男被捕
更新时间：22:25 2026-07-22 HKT
发布时间：22:25 2026-07-22 HKT
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香港海关昨日（21日）及今日（22日）在香港国际机场侦破3宗涉及航空入境旅客的贩毒案件，检获共约5.4公斤怀疑可卡因及约14公斤怀疑冰毒，估计市值共约1100万元，并拘捕3名男子。
首宗案件中，一名39岁内地男旅客昨日从巴西圣保罗经卡塔尔多哈飞抵本港。海关人员清关时，在其手提行李内发现重约5.4公斤的怀疑可卡因，估计市值约400万元，随即将该名男子拘捕。
第二宗案件中，一名22岁马来西亚籍男旅客昨晚从泰国曼谷飞抵本港。海关人员于今晨清关时，在其寄舱行李内发现4个饮料包装内藏有重约7公斤怀疑冰毒，估计市值约350万元，随即将该名男子拘捕。
另外，在第三宗案件中，一名27岁马来西亚籍男旅客昨晚从泰国曼谷飞抵本港。海关人员于今晨清关时，在其寄舱行李内发现8个饮料包装内藏有重约7公斤怀疑冰毒，估计市值约350万元，随即将该名男子拘捕。
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