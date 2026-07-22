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海关机场两日破3宗旅客贩毒案 检1100万可卡因冰毒 3男被捕

突发
更新时间：22:25 2026-07-22 HKT
发布时间：22:25 2026-07-22 HKT

香港海关昨日（21日）及今日（22日）在香港国际机场侦破3宗涉及航空入境旅客的贩毒案件，检获共约5.4公斤怀疑可卡因及约14公斤怀疑冰毒，估计市值共约1100万元，并拘捕3名男子。　
　　 
首宗案件中，一名39岁内地男旅客昨日从巴西圣保罗经卡塔尔多哈飞抵本港。海关人员清关时，在其手提行李内发现重约5.4公斤的怀疑可卡因，估计市值约400万元，随即将该名男子拘捕。

首宗案件中检获的怀疑可卡因。
首宗案件中检获的怀疑可卡因。

 第二宗案件中，一名22岁马来西亚籍男旅客昨晚从泰国曼谷飞抵本港。海关人员于今晨清关时，在其寄舱行李内发现4个饮料包装内藏有重约7公斤怀疑冰毒，估计市值约350万元，随即将该名男子拘捕。

第二宗案件中藏于饮料包装内的怀疑冰毒。
第二宗案件中藏于饮料包装内的怀疑冰毒。

　　 
另外，在第三宗案件中，一名27岁马来西亚籍男旅客昨晚从泰国曼谷飞抵本港。海关人员于今晨清关时，在其寄舱行李内发现8个饮料包装内藏有重约7公斤怀疑冰毒，估计市值约350万元，随即将该名男子拘捕。

第三宗案件中检获的怀疑冰毒和用作收藏毒品的饮料包装。
第三宗案件中检获的怀疑冰毒和用作收藏毒品的饮料包装。
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