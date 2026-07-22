入境处搜东涌逾百新单位 揭装修公司网上低价吸客聘黑工 5人被捕包括2雇主

入境事务处昨日（21日）和今日（22日）一连2日在东涌一个新入伙的大型屋苑展开代号为「促进」的反非法劳工行动，打击从事装修工作的非法劳工及聘用非法劳工的雇主。行动中共拘捕3名怀疑非法劳工及2名涉嫌聘用非法劳工的雇主。



入境处调查人员早前发现有装修公司透过网上社交平台以相对低廉的价钱作招徕，提供一站式装修工程服务。他们涉嫌聘请非法劳工来港进行装修工作，以降低服务成本并从中牟利。

怀疑非法劳工在行动中被捕。

怀疑非法劳工在行动中被捕。

入境处职员于东涌一屋苑内派发「切勿聘用非法员工」的宣传单张。



调查人员经过情报分析和深入调查后展开行动，共搜查117个目标单位，拘捕3名怀疑非法劳工及2名涉嫌聘用非法劳工的雇主。被捕的怀疑非法劳工为3名男子，年龄介乎32至42岁。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为两名男子，年龄均为53岁。同时，入境处亦安排宣传车及派员到屋苑，派发宣传单张呼吁切勿聘用非法劳工。