Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境处搜东涌逾百新单位 揭装修公司网上低价吸客聘黑工 5人被捕包括2雇主

突发
更新时间：21:25 2026-07-22 HKT
发布时间：21:25 2026-07-22 HKT

入境事务处昨日（21日）和今日（22日）一连2日在东涌一个新入伙的大型屋苑展开代号为「促进」的反非法劳工行动，打击从事装修工作的非法劳工及聘用非法劳工的雇主。行动中共拘捕3名怀疑非法劳工及2名涉嫌聘用非法劳工的雇主。
 
入境处调查人员早前发现有装修公司透过网上社交平台以相对低廉的价钱作招徕，提供一站式装修工程服务。他们涉嫌聘请非法劳工来港进行装修工作，以降低服务成本并从中牟利。

怀疑非法劳工在行动中被捕。
怀疑非法劳工在行动中被捕。
怀疑非法劳工在行动中被捕。
怀疑非法劳工在行动中被捕。
入境处职员于东涌一屋苑内派发「切勿聘用非法员工」的宣传单张。
入境处职员于东涌一屋苑内派发「切勿聘用非法员工」的宣传单张。

 
调查人员经过情报分析和深入调查后展开行动，共搜查117个目标单位，拘捕3名怀疑非法劳工及2名涉嫌聘用非法劳工的雇主。被捕的怀疑非法劳工为3名男子，年龄介乎32至42岁。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为两名男子，年龄均为53岁。同时，入境处亦安排宣传车及派员到屋苑，派发宣传单张呼吁切勿聘用非法劳工。

最Hit
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
6小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
10小时前
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
4小时前
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
01:12
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台：大部分预报料「东登」 周六周日广东沿岸风势颇大
社会
11小时前
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
3小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
影视圈
7小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
谭凯琪入禀呈请吕晶晶破产 认因财反目：大家唔好借钱畀人 非有意爆前闺密与邓特希秘婚
06:35
谭凯琪入禀呈请吕晶晶破产 认因财反目：大家唔好借钱畀人 非有意爆前闺密与邓特希秘婚
影视圈
6小时前