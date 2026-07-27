惩教署更生足球队｜足球先生叶鸿辉任教练 助学员学习纪律与操守

更生年轻人步履平稳地走在重投社会的路上，除了有赖惩教署全力协助，亦得到社会上许多有心人的支持。足球先生、守门员叶鸿辉与职业足球员梁冠聪将对足球的热诚，化作支持更生的力量。他们日前在绿茵场上，将他们的足球技巧向一众「更生足球队」学员倾囊相授，并期望透过足球训练，协助这群曾走入歧途的年轻人建立团队精神，并在训练中重拾人生方向。

叶鸿辉表示：「足球赋予了我很多，所以我亦希望透过足球回馈社会。」他说「更生足球队」计划让学员在享受运动乐趣的同时，亦引导他们重回正轨；既为他们提供健康的体育活动、释放活力的渠道，亦是一门让他们锻炼纪律与学习团队合作的课题。他补充说：「学员学习如何与队友互相配合，日后亦会懂得与不同背景的人合作，保持良好的纪律与行为操守，将工作做到最好。」

足球先生、守门员叶鸿辉（右二）说「更生足球队」计划，让学员在享受运动乐趣的同时，亦引导他们重回正轨。

与学员相处后，叶鸿辉认为他们与普通年轻人无异，同样热爱足球，表现相当积极。他寄语学员：「过去的确无法改变，但未来仍掌握在自己手里。『路遥知马力，日久见人心』，学员只要继续将最好一面发挥，他们总会被看见、被接纳，别因一点挫折就放弃。」

梁冠聪喜见展露朝气与热情

梁冠聪指出，学员具备高度纪律性，且不似想像中内向，反而乐于表达自己，训练过程中逐渐展露朝气和热情。他说：「学员这份对足球运动的享受，正是我期望见到的画面。」

职业足球员梁冠聪（左二）劝勉「更生足球队」学员，在面对任何逆境或困难时，一定不能够放弃。

谈及对学员的期望，他感言人生最怕失去方向与目标，对于曾一度迷失的青少年，现时最需要指导。他相信足球队能为学员带来新的定位及人生方向，而学员能够透过足球场上的磨练自我蜕变。他希望学员谨记：「无论面对任何逆境或困难，一定不能够放弃，要找到自己的人生目标及方向，走出一条属于自己的路。」

记者 麦键泷